Versöhnung? Oliver Pocher und Amira Aly posten gemeinsames Selfie

Geburtstags–Glückwünsche für ihren Sohn

Beide gratulierten ihrem ältesten gemeinsamen Sohn auch mit eigenen Posts. Amira Aly teilte am Dienstag ein Selfie, das sie und den Jungen im gleichen Pyjama und einander umarmend zeigt. «Alles Gute zum Geburtstag an die Liebe meines Lebens!», schrieb sie dazu. Pocher fügte hinzu: «Alles Gute zum Geburtstag! Was für ein Fest... und vielen Dank für die Torte!» In einem weiteren Post teilte die Moderatorin den Herstellungsprozess der Geburtstagstorte und schrieb: «Du trägst Liebe für die Welt in dir, doch für mich bist du die Welt selbst. Happy Birthday.»