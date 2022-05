Bush fand in seiner Rede in Dallas ansonsten harte Worte gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin (69) und sein dortiges politisches System. Die Wahlen seien manipuliert, politische Gegner würden inhaftiert und es gäbe in Russland keine Opposition. Die Entscheidung der Invasion sei die eines einzigen Mannes gewesen, Putin. Den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj (44) verglich Bush hingegen mit Winston Churchill (1874-1965), den Premierminister Grossbritanniens während des Zweiten Weltkriegs.