Versteckte Kamera: Neue Pumuckl-Serie startet bei Prime Video

Pumuckl zieht es aus der Werkstatt hinaus in die echte Welt. Ab dem 1. April zeigt Prime Video mit «Schnick Schnack – Pumuckl treibt Schabernack» eine neue Show rund um den berühmten rothaarigen Kobold. In sechs Folgen spielt er darin Münchnern mit versteckter Kamera Streiche.
Pumuckls Stimme übernimmt in der neuen Serie Schauspieler und Comedian Michael Kessler (58). Mithilfe von Künstlicher Intelligenz wird sie anschliessend so bearbeitet, dass sie nach dem 2005 verstorbenen Original–Sprecher Hans Clarin klingt. Der Schauspieler hatte Pumuckl einst unverwechselbar gemacht. Dasselbe Verfahren nutzt bereits die RTL–Serie «Neue Geschichten vom Pumuckl», dort allerdings auf Basis der Stimme von Kabarettist Maxi Schafroth (41).
Wo treibt der Pumuckl Schabernack?
Laut Pressemitteilung hält es Pumuckl in der Serie nicht länger ohne seinen Meister Eder in der Werkstatt aus. Nach einer unfreiwilligen Bootsfahrt auf der Isar landet er mitten im Englischen Garten – und muss sich von dort seinen Weg zurück nach Hause suchen. Dabei sorgt er für jede Menge Wirbel unter den Passanten.
Die Momente mit der versteckten Kamera sind demnach in eine durchgehende Rahmenhandlung eingebettet, die sich über die gesamte Staffel erstreckt. Der Streamingdienst will damit «nostalgischen Zauber mit moderner Inszenierung und familienfreundlichem Entertainment» verbinden und versteht die Show als «liebevolle Hommage an München und an eine der bekanntesten Kultfiguren des deutschen Fernsehens».
Dass Prime Video jetzt mit einer eigenen Pumuckl–Produktion nachzieht, ist kein Zufall. Der Kultkobold ist derzeit so gefragt wie lange nicht. Ende 2023 brachte RTL ihn 35 Jahre nach dem Ende der Originalserie mit «Neue Geschichten vom Pumuckl» erfolgreich ins Fernsehen zurück. Aus der ersten Staffel wurde sogar ein Kinofilm ausgekoppelt, der zu den fünf erfolgreichsten deutschen Familienfilmen des Jahres gehörte. Derzeit läuft die zweite Staffel, deren zweite Hälfte ab dem 26. März bei RTL+ abrufbar ist und an Ostersonntag auch bei RTL gezeigt wird. Schon im vergangenen Oktober lief ausserdem ein weiterer Film in den Kinos.