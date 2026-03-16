Versteckte Kamera: Neue Pumuckl-Serie startet bei Prime Video

Dass Prime Video jetzt mit einer eigenen Pumuckl–Produktion nachzieht, ist kein Zufall. Der Kultkobold ist derzeit so gefragt wie lange nicht. Ende 2023 brachte RTL ihn 35 Jahre nach dem Ende der Originalserie mit «Neue Geschichten vom Pumuckl» erfolgreich ins Fernsehen zurück. Aus der ersten Staffel wurde sogar ein Kinofilm ausgekoppelt, der zu den fünf erfolgreichsten deutschen Familienfilmen des Jahres gehörte. Derzeit läuft die zweite Staffel, deren zweite Hälfte ab dem 26. März bei RTL+ abrufbar ist und an Ostersonntag auch bei RTL gezeigt wird. Schon im vergangenen Oktober lief ausserdem ein weiterer Film in den Kinos.