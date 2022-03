«Verstehen Sie Spass?»-Debüt: Diese Stars begrüsst Barbara Schöneberger

Diese Stars sind bei «Verstehen Sie Spass?» zu Gast

Neben Felix begrüsst Schöneberger Jana Ina (45) und Giovanni Zarrella (44), die als Empfangsleiterin und Rezeptionist eines Kölner Luxushotels in eine Lockvogel-Doppelrolle schlüpfen. «Bergdoktor»-Star Hans Sigl (52) übernimmt die Rolle eines exzentrischen Modedesigners und Ski-Weltmeisterin Martina Ertl (48) bietet einen absurden Trainingstag in einer Oberstdorfer Skischule an.