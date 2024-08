«Verstehen Sie Spass?»: Mit diesen Gästen grüsst die Sommerausgabe

Diese Streiche sind unter anderem mit dabei

Die eingeladenen Gäste können jeweils selbst ein Lied davon singen, wie es ist, von Schöneberger und Co. reingelegt zu werden. Carpendale etwa erlebte wegen «Verstehen Sie Spass?» bei der «Schlagernacht des Jahres» in Frankfurt am Main einen Auftritt, bei dem so ziemlich alles schiefgelaufen ist. Nico Wellenbrink sieht sich wegen seines Künstlernamens Santos plötzlich mit einer Urheberverletzung einer griechischen Insel konfrontiert. Und Kretschmer traut seinen Ohren und Augen nicht, als sein neues Buch vom Lektorat in einen Alptraum aus Tippfehlern und Unwahrheiten verwandelt wird.