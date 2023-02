«Ich dachte immer, ich wäre schlauer als Barbara Schöneberger», lacht Riccardo Simonetti (29), nachdem er der Moderatorin bei «Verstehen Sie Spass?» in die Falle getappt ist. Der Entertainer wurde bei einem (angeblichen) Modeshooting mit Starfotograf Kristian Schuller (52) im Berliner Friedrichstadtpalast reingelegt, wie am kommenden Samstag (11. Februar, 20:15 Uhr) im Ersten zu sehen ist. Defekte Pyrotechnik, zu viel Theaternebel und nicht zuletzt die nervige Producerin Hanna sorgen dafür, dass Riccardo auf der Bühne vom Regen in die Traufe gerät - und am Ende wie ein begossener Pudel dasteht.