Verstorbene Pamela Bach arbeitete offenbar an Reality-Sendung

Die Schauspielerin, die auch als Pamela Hasselhoff oder Pamela Bach–Hasselhoff bekannt war, war von 1989 bis 2006 mit David Hasselhoff verheiratet. Sie soll ihn am Set der Serie «Knight Rider» kennengelernt haben. Später spielte sie unter anderem auch für mehrere Episoden in «Baywatch – Die Rettungsschwimmer von Malibu» mit. Aus der Ehe gingen zwei Töchter hervor: Taylor–Ann und Hayley. Bach wurde am 5. März leblos in ihrem Zuhause in Los Angeles aufgefunden. Später bestätigte die Gerichtsmedizin, dass sie Suizid begangen hat.