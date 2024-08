Verstorbene Queen Elizabeth: Pläne für ihren 100. Geburtstag enthüllt

Die Pläne zum Gedenken an den 100. Geburtstag von Queen Elizabeth (1926–2022) im Jahr 2026 sind in vollem Gange. Die Wohltätigkeitsorganisation Royal Parks gab bekannt, dass die Baugenehmigung für einen neuen Garten im Regent's Park in London erteilt wurde, um das Leben der Königin zu feiern. Die Mutter von König Charles III. (75) war die am längsten regierende Monarchin in der britischen Geschichte, als sie im September 2022 im Alter von 96 Jahren starb. Am 21. April 2026 wäre sie 100 Jahre alt geworden.