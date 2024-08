Verstorbener O. J. Simpson wird zu Schmuckstücken für seine Kinder

Vorwiegend durch einen in den USA oftmals als «Jahrhundertprozess» bezeichneten Strafprozess, der in die Geschichtsbücher einging, erhielt Simpson jedoch internationale Bekanntheit. Er wurde damals beschuldigt, seine Ex–Frau Nicole Brown und deren Bekannten, Ronald Goldman, umgebracht zu haben. In dem spektakulären Prozess wurde Simpson 1995 freigesprochen, später in einem Zivilprozess jedoch zu einer Schadenersatzzahlung in Höhe von insgesamt 33,5 Millionen US–Dollar an die Hinterbliebenen verurteilt.