Verstorbener Rapper Xatar: Ermittlungen zu Todesursache beendet

Nach dem überraschenden Tod des Musikers Xatar (1981–2025), bürgerlich Giwar Hajabi, im Mai dieses Jahres hat die Staatsanwaltschaft Köln den Abschluss der Ermittlungen bekannt gegeben. Schon am Tag des Bekanntwerdens des Ablebens des Rappers war ein sogenanntes Todesermittlungsverfahren eingeleitet worden. Es ging darum zu klären, ob «ein strafrechtlich relevantes Fremdverschulden» vorlag, wie im Mai unter anderem die «Tagesschau» berichtete. Doch das konnte nicht festgestellt werden.