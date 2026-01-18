Vertorbene Shannen Doherty: Ex-Mann ficht Scheidungsvereinbarung an

Kurt Iswarienko (51), der Ex–Mann der verstorbenen Schauspielerin Shannen Doherty (1971–2024), hat die Scheidungsvereinbarung angefochten. Die «Beverly Hills, 90210»–Ikone hatte die Papiere einen Tag vor ihrem Tod unterzeichnet.
Nachlass–Verwalter hatten zuvor Klage eingereicht
Iswarienkos Anwalt reichte am 14. Januar Rechtsdokumente beim Superior Court von Los Angeles ein, wie unter anderem «People» berichtete. Darin behauptet er, dass die Scheidungsvereinbarung vor dem falschen Gericht eingereicht worden sei. Daher sei das Gericht seiner Ansicht nach nicht zuständig, die Bestimmungen der Vereinbarung durchzusetzen. Shannen Doherty hatte sie am 12. Juli 2024, Iswarienko am 13. Juli unterschrieben.
Er erklärte zudem, dass das Scheidungsverfahren mit dem Tod von Doherty am 13. Juli 2024 nach einem jahrelangen Kampf gegen den Krebs hätte beendet werden müssen und dass die Einigung laut den Gerichtsakten gar nicht hätte eingereicht werden dürfen.
Zuvor hatten Dohertys Anwälte und der Treuhänder des Shannen Doherty Family Trust in einer am 24. November eingereichten Klage behauptet, dass Iswarienko dem Nachlass im Rahmen der Scheidungsvereinbarung noch Geld schulde. Diese beinhaltete eine Bestimmung, wonach er ihr Haus in Texas im Wert von rund 1,3 Millionen Euro verkaufen und den Nettoerlös mit ihrem Nachlass teilen sollte. In der Akte heisst es jedoch, Iswarienko habe sich geweigert, das Haus in Dripping Springs zum Verkauf anzubieten. Zudem soll er Lizenzgebühren für seine Fotografien, Videos und weitere Bildwerke aus der Ehezeit nicht wie vereinbart gezahlt haben.
Eheaus nach rund elf Jahren
Schauspielerin Shannen Doherty und Fotograf Kurt Iswarienko hatten im Oktober 2011 geheiratet. Am April 2023 reichte sie die Scheidung ein und sprach später in Interviews davon, dass er sie betrogen habe. Es war die dritte Ehe für die Schauspielerin, die durch die Serie «Beverly Hills, 90210» berühmt wurde. 2015 wurde bei ihr erstmals die Diagnose Brustkrebs gestellt. Zwischenzeitlich galt Shannen Doherty als geheilt, 2017 kehrte der Krebs jedoch im vierten Stadium zurück. 2020 erzählte sie, dass ihre Krebserkrankung mittlerweile als unheilbar gelte. Im Juni 2023 teilte sie mit, dass sie auch Metastasen im Gehirn habe. Ende 2023 gab sie bekannt, dass auch ihre Knochen vom Krebs betroffen seien. Die Schauspielerin wurde nur 53 Jahre alt.