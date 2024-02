Verträge verlängert: Motsi Mabuse und Co. bleiben «Let's Dance» treu

So unterschiedlich ist die Jury

González ist sich sicher, dass die «Let's Dance»–Jury so gut bei den Zuschauenden ankomme, weil sie alle drei so unterschiedlich seien. «Wir kommen ja auch aus unterschiedlichen Ecken. Motsi und Herr Llambi haben selbst getanzt – ich selbst war nie Tanz–Profi. Motsi hat noch die Tänzerin in sich, Herr Llambi den Wertungsrichter. Das sind unterschiedliche Voraussetzungen. Wir versuchen auch nicht zu sein, wie die anderen sind», sagt der Entertainer.