Vertragsverlängerung: Oliver Kahn bleibt Sky-Experte

Oliver Kahn (56) bleibt dem Bezahlsender Sky erhalten. Der ehemalige Nationaltorhüter hat seinen Vertrag verlängert und wird auch in der kommenden Saison als fester Experte in der Sendung «Triple – der Hagedorn–Fussballtalk» zu sehen sein. Auf der offiziellen Instagram–Seite des Senders wird der «Titan» zitiert: «Weiter, immer weiter! Das gilt für mich auch in der kommenden Saison bei ‹Triple – der Hagedorn–Fussballtalk› auf Sky. Es macht mir grossen Spass, gemeinsam mit Riccardo Basile die grossen Fussball–Themen zu analysieren. Deshalb habe ich meinen Vertrag bei Sky bereits jetzt verlängert.»