Vertritt Charles: William reist zur Beerdigung von Papst Franziskus

Neben dem dem noch amtierenden deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz (66) und dem Bundespräsidenten Frank–Walter Steinmeier (69) haben auch der britische Premierminister Keir Starmer (62), US–Präsident Donald Trump (78) und der französische Präsident Emmanuel Macron (47) ihre Teilnahme zugesagt. Die Beisetzung des am Ostermontag verstorbenen Kirchenoberhauptes ist für Samstag, den 26. April um 10 Uhr angesetzt. Die Trauermesse wird im Freien auf dem Vorplatz des Petersdoms, dem sogenannten Petersplatz, stattfinden. Am Ende der Trauerfeier wird sein Leichnam zur eigentlichen Beerdigung in die Basilika Santa Maria Maggiore gebracht.