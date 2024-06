Verunglückter Christian Oliver: Jessica Klepser mit liebevollen Zeilen

«Alles Gute zum Vatertag»

In ihrer Instagram–Story richtete die 48–Jährige emotionale Worten gen Himmel: «Alles Gute zum Vatertag», schrieb Klepser zu einem Foto, das den verstorbenen Schauspieler mit den zwei gemeinsamen Töchtern im Arm, lachend an einem Strand zeigt. «Ich bin stolz, dass wir das mit dem Co–Parenting hingekriegt haben, während wir immer noch unsere grössten Unterstützer waren! Ich weiss, du kümmerst dich (vorläufig) um sie», so Olivers Witwe zu dem Schnappschuss.