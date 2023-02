Verwirrung bei den SAG Awards: Stars durften nicht in den Saal

Der einzige der Film-Hauptpreise im Schauspielfach, der nicht an «Everything Everywhere All at Once» ging: Brendan Fraser (54) sicherte sich den Titel «Bester Hauptdarsteller» für seine Darbietung im Drama «The Whale» von Darren Aronofsky (54). Er setzte sich unter anderem gegen Colin Farrell (46) und Austin Butler (31) durch. Alle drei Genannten zählen auch bei der am 12. März in Los Angeles stattfindenden Oscarverleihung zu den Favoriten.