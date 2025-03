Das sagt der Sender dazu

Verwirrung um «Familie Bundschuh»: Endet das beliebte TV-Format?

«Tatort»–Star Axel Milberg ist auch wichtiges Cast–Mitglied in den beliebten TV–Komödien der «Familie Bundschuh»–Reihe. In einem neuen Interview kündigte er nun deren Ende an. Doch was sagt der Sender dazu?