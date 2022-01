Verwirrung um Tom Brady: Vater dementiert Rücktritt

Zuvor geisterte durch die Gazetten, dass Brady dem Manager seines Vereins Tampa Bay Buccaneers in einem Telefonat seine Entscheidung bereits mitgeteilt hätte. Diese Meldung schlug in den USA ein wie eine Bombe: Zahlreiche NFL-Stars gratulierten Brady zu seiner herausragenden Karriere. Seit längerem ranken sich Gerüchte über einen Rückzug Bradys, der in Interviews erwähnte, in Zukunft mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen.