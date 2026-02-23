Verwuschelt im Bett: Heidi Klum und Tom Kaulitz feiern Hochzeitstag

Für Heidi Klum ist es die dritte, für Tom Kaulitz die zweite Ehe. Kennengelernt hat sich das Paar mit 16 Jahren Altersunterschied im Februar 2018 auf einer Party des Designers Michael Michalsky (59) kennen. Einen Monat später machte Klum die Beziehung auf Instagram öffentlich, im Mai 2018 legten sie in Cannes den ersten gemeinsamen Red–Carpet–Auftritt hin. Am 22. Februar 2019 heirateten sie im kleinen Kreis. Sechs Monate später folgte dann die grosse Hochzeit auf Capri.