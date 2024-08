«Very demure, very mindful»: Das steckt hinter dem TikTok-Trend

Die Make–up–Artistin Ash Holm, die schon mehrmals für die Kardashians arbeitete, brachte Khloé Kardashian zu dem Trend. Mit ihr witzelte sie darüber, wie zurückhaltend Khloés extravaganter Look sei und wie ordentlich sie auf dem Stuhl sitze. «Habt ihr den Dutt gesehen? So schick, so elegant, so demure», ergänzte ihr Haarstylist. Mit seiner Frage, was «demure» denn eigentlich bedeutet, brachte er den Reality–Star zum Lachen. «Niemand weiss es», antwortete sie. In den Kommentaren zeigten sich einige Fans ebenso verwirrt von dem Netz–Phänomen, während andere den Witz weiterführten. «Du tust nicht so viel wie die anderen Mädchen. Sehr demure. Sehr süss», ergänzte eine Person in Bezug auf das starke Make–up des Models.