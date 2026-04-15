Victoria Beckham auf «Time100»-Liste der einflussreichsten Menschen

Vom Spice Girl zur anerkannten Designerin

Seit ihrem Debüt als Modedesignerin im Jahr 2008 hat Beckham ihr Imperium kontinuierlich ausgebaut: Neben dem Modehaus kamen eine Beauty–Linie und Parfums hinzu. Wintour schreibt in ihrem Text, wie sie Beckham kennenlernte – zunächst backstage bei einem Spice–Girls–Konzert im Madison Square Garden, dann bei einem frühen Termin, bei dem die Designerin erste Kollektionsentwürfe präsentierte. Was Wintour dabei überraschte: Beckham blieb. Sie führte die Redakteure Stück für Stück durch ihre Entwürfe, erklärte jeden Look, blieb präsent und engagiert. Wintour schreibt, selbst etablierte Designer seien selten so bereit, ihre Arbeit in diesem Mass zu exponieren.