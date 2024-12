Victoria Beckham bezieht Stellung zu Gerüchten über Beauty-OPs

Brust–OP jahrelang geleugnet

Mindestens einen Schönheitseingriff hat die Ehefrau von Ex–Fussballstar David Beckham (49) jedoch vorgenommen. Obwohl sie jahrelang bestritten hatte, Brustimplantate gehabt zu haben, gab sie dies 2017 in einem Brief an ihr jüngeres Ich für die britische «Vogue» doch noch zu. «Ich sollte wohl sagen, dass man mit seinen Brüsten nicht pfuschen sollte», schrieb sie damals. «All die Jahre habe ich es geleugnet – dumm. Ein Zeichen von Unsicherheit. Feiere einfach, was du hast.» 2014 liess sie sich die Implantate wieder entfernen.