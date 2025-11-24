Victoria Beckham: Kehrt sie doch zu den Spice Girls zurück?

Las Vegas statt Welttournee

Eine ausgedehnte Welttournee schliesst Victoria nach eigenen Aussagen aus. Im Gespräch mit dem US–Moderator Andy Cohen (57) erklärte sie kürzlich: «Könnte ich eine Welttournee machen? Nein, das kann ich nicht. Ich habe einen Job.» Doch dann wurde sie nachdenklich: «Wie gut wären die Spice Girls in der Sphere! Ich liebe die Idee.» In der Sphere, einem futuristischen Konzertsaal in Las Vegas, traten in der Vergangenheit unter anderem bereits U2, die Eagles und die Backstreet Boys auf. Im Mai 2026 werden dort No Doubt für zwölf Shows auf der Bühne stehen.