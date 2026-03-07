Victoria Beckham macht auf heile Familie - nur Brooklyn fehlt

Das Bild, das Victoria Beckham (51) nach ihrer Show bei der Paris Fashion Week auf Instagram postete, war sorgfältig arrangiert: Ehemann David (50), die Söhne Romeo (22) und Cruz (21), Tochter Harper (14), dazu Cruzs Freundin Jackie Apostel – die ganze Familie, vereint hinter der Designerin. «Danke, dass ihr immer für mich da seid. Ich liebe euch alle so sehr», schrieb die 51–Jährige dazu. Eine demonstrative Botschaft familiären Zusammenhalts. Nur einer fehlte auf diesem Bild: Brooklyn Peltz Beckham (27), der älteste Sohn des Paares. Sein Fernbleiben ist kein Versehen – es ist die eigentliche Geschichte hinter dem herzerwärmenden Post.