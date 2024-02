Victoria Beckham unterstützt ihre Schwiegertochter

Neben Victoria Beckham standen Peltz bei ihrem Event auch ihr Ehemann Brooklyn Beckham (24), dessen Bruder Cruz Beckham (18) und ihre beste Freundin Selena Gomez (31) bei. «Lola» stellt das Regiedebüt der Schauspielerin dar. In dem Sozialdrama, für das sie auch die Hauptrolle übernommen und das Drehbuch geschrieben hat, spielt sie eine 19–jährige Teenagerin in prekären Verhältnissen, die versucht an Geld zu kommen, um zusammen mit ihrem Bruder ihrer toxischen Mutter zu entfliehen. «Lola» läuft in Amerika am 9. Februar an.