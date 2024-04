Victoria Beckham verrät ihr Geheimnis für perfekte Smokey Eyes

Beckhams «absoluter Favorit» ist ein Kajalstift. Mit einem angespitzten Liner lässt sich ihr unverkennbarer Look ganz einfach kreieren. In dem Clip zeigt sie den ersten Schritt: Die 49–Jährige zieht eine feine Linie von innen nach aussen über den oberen Wimpernkranz. In der Mitte beginnend, wird der Strich zum Ohr hin immer dicker. Je nach Anlass füge sie noch «kleine Flügel» hinzu.