Victoria Swarovski: Das ist ihr perfekter Fashionlook

Sie sind ein echtes Allround–Talent: Moderatorin, Sängerin, Model und Designerin – in welchem Bereich fühlen Sie sich am wohlsten?

Victoria Swarovski: Ich liebe es, immer wieder neue Dinge auszuprobieren und auch mal ins kalte Wasser zu springen. Momentan macht mir das Moderieren am meisten Spass. Auf der Bühne zu stehen und Menschen zu unterhalten, war schon in jungen Jahren mein grösster Traum. Ich kann es schon gar nicht mehr abwarten, dass die neue Staffel «Let's Dance» startet. Meine siebte als Moderatorin, es ist aber immer noch eine ganz besondere Zeit. Musik zu machen, ist auch weiterhin eine grosse Leidenschaft von mir. Leider fehlt es mir an der Zeit, ins Studio zu gehen und zu schreiben. Mein Terminkalender ist super voll und lässt dies leider nicht allzu oft zu.