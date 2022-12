Bei Victoria Swarovski (29) ist alljährlich die Vorfreude in der Adventszeit gross: «Weihnachten ist für mich der schönste Tag des Jahres», schwärmt sie im Interview mit spot on news. An dem Tag komme die Familie zusammen und «wir machen so viel, wie das ganze Jahr nicht», erklärt die Moderatorin. «Wir schmücken zusammen den Christbaum, kochen zusammen und gehen in die Kirche - also wir haben richtig was vor an dem Tag (lacht). Aber es ist wirklich schön.»