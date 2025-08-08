Victoria Swarovski und mehr: Diese Moderationswechsel stehen im TV an

In der vierten Staffel begleitet sie Elena Miras (33) durch das «Reality–Rätsel mit Emotionen». Die Single–Dame muss herausfinden, welche Kandidaten der Datingshow es wirklich ernst meinen und welche in Wahrheit vergeben sind. «Wenn ich eines bei ‹Let›s Dance‹ gelernt habe, dann ist es, Haltung zu bewahren, das hilft sicher auch in der Villa und ich habe richtig Lust auf diese neue Herausforderung», erklärte Sandra Safiulov in einem Statement. «Ich freu› mich riesig, Teil davon zu sein!» Einen Ausstrahlungsdatum gibt es noch nicht.