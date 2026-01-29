Victoria Swarovski und Michael Ostrowski moderieren den ESC

ORF–Programmdirektorin Stefanie Groiss–Horowitz zeigt sich von der Wahl überzeugt. «Victoria und Michael sind ein frisches Paar, das man so noch nicht erlebt hat», erklärte sie in einer offiziellen Mitteilung. Beide brächten eine grosse Leidenschaft für den Musikwettbewerb mit und seien «hervorragende Botschafter für die Sache». Die Programmdirektorin ist zuversichtlich, dass die beiden «mit ihrer Performance noch lange in bester Erinnerung bleiben werden».