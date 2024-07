Victoria und David Beckham schlüpfen in ikonische Hochzeitsoutfits

Victoria (50) und David Beckham (49) feiern Silberhochzeit. Am 4. Juli 1999 gab sich das Promipaar das Jawort. Anlässlich ihres 25. Hochzeitstages warfen sich der Fussball–Star und das frühere Spice Girl erneut in ihre lilafarbenen Hochzeitsoutfits, in denen sich das Paar damals nach der Trauung fotografieren liess.