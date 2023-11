Victoria von Schweden: «Meine Gefühle für Deutschland sind innig»

Kronprinzessin Victoria reiste am vergangenen Freitag nach Deutschland und nahm erste Termine in Frankfurt am Main und Wiesbaden wahr. Unter anderem besuchte sie ein schwedisches Unternehmen für Medizintechnik und trug sich in das Gästebuch in der hessischen Staatskanzlei ein. Dort traf sie auch auf den Ministerpräsidenten Boris Rhein (51, CDU) zu einem kulturellen und wirtschaftlichen Austausch. Am Abend folgte ein Galadinner. Am Samstag standen keine offiziellen Termine auf dem Programm.