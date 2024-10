Victoria's Secret: Irina Shayk beeindruckt mit Sternendessous

In diesem Jahr präsentierte sich Shayk in einem schwarzen, mit silbernen und schwarzen Sternen bedeckten, teilweise durchsichtigen Einteiler, der dank der strukturierten 3–D–Schleppe von noch mehr Sternen umgeben war. Dazu kombinierte sie klobige silberne Creolen und Stiletto–Sandalen in Metallic–Optik. Den gewagten Look glich Irina Shayk mit einem einfachen Mittelscheitel aus, wobei ihr dunkles Haar auf dem Laufsteg nach hinten fiel.