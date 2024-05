«Victoria's Secret» kündigt Comeback seiner Runway-Show an

Runway Show «wird noch ikonischer»

Mit einem kurzen Clip auf Instagram, in dem Ex–«Engel» Candice Swanepoel (35) zu sehen ist, kündigte «Victoria‹s Secret» das Comeback an: «Wir haben die Kommentare gelesen und euch gehört. Die ›Victoria‹s Secret›–Fashion Show ist zurück und wird widerspiegeln, wer wir heute sind – plus allem, was ihr kennt und liebt. Glamour, Laufsteg, Flügel, musikalische Unterhaltung und mehr. Bleibt gespannt... es wird von jetzt an nur noch ikonischer.»