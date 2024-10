Victoria's Secret Show: Carla Bruni überzeugt als Laufstegengel

Bruni, die in den 1990er–Jahren als Model für Designer wie Christian Dior, Chanel und Versace berühmt wurde, schwebte in einem schwarzen Korsett mit sichtbaren, glitzernden Stäben über den Laufsteg. Dazu trug sie den, ebenfalls in Schwarz gehaltenen, hauchdünnen Rose Lace Balconette Catsuit von Victoria's Secret, der das Model von Kopf bis zu den Knöcheln in einen eleganten Spitzenlook mit Rosendetails hüllte. Passend dazu trug Bruni Riemchen–Stilettos in Schwarz–Silber, die das edle Outfit abrundeten. Für extra Glanz sorgten klobige Creolen in Silber sowie die ebenfalls schwarzen Engelsflügel, die mit herabhängenden Perlendetails verziert waren.