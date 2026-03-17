Video mit Lilibet: Meghan gewährt neue Einblicke in ihr Familienleben

Reise nach Australien steht an

Zum Internationalen Frauentag am 8. März hatte sie vor kurzem erst ein neues Foto von sich und Prinzessin Lilibet auf ihrem Instagram–Account veröffentlicht. Das Motiv wurde von Prinz Harry persönlich aufgenommen. Auf dem Foto sind Meghan und Lilibet von hinten zu sehen. Sie sitzen auf Steinen mit Blick auf Strand und Meer. Die Herzogin hat den Arm um ihre Tochter gelegt und drückt ihr einen Kuss auf die Stirn. «Für die Frau, die sie eines Tages sein wird... Alles Gute zum Internationalen Frauentag», schrieb die 44–Jährige dazu.