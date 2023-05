Videoclip mit Queen und Paddington Bär erhält besondere Auszeichnung

In ihrer Dankesrede erinnerten die Produzenten des BBC-Clips an die verstorbene Monarchin: «Der Mensch, der diesen Preis am meisten verdient, ist nicht mehr bei uns. Wir können ihn nur an ihrer Stelle annehmen und sagen: ‹Danke Ma›am, für alles!'» Bei der Verkündung sah man zudem einen applaudierenden Paddington Bären im Publikum sitzen.