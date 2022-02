Videospiel-Verfilmung «Uncharted» auf Platz eins der Kinocharts

Die Videospiel-Verfilmung «Uncharted» hat einen beeindruckenden Start, den erfolgreichsten des noch jungen Jahres, an den Kinokassen hingelegt. Wie Sony meldet, hat der Actionfilm an seinem ersten Wochenende ein Einspielergebnis von drei Millionen Euro erzielt. In den USA landete der Film, der die Vorgeschichte einer der erfolgreichsten Videospiel-Reihen der vergangenen Jahre erzählt, auf Platz eins der Kinocharts. Das Einspielergebnis in Übersee am Startwochenende lag demnach bei fast 50 Millionen Dollar (umgerechnet etwa 44 Millionen Euro).