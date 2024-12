Viele Betroffene schätzen RSV-Gefahr falsch ein

Dass das Virus deutlich ansteckender als die Grippe ist, wissen ebenfalls 87 Prozent der Befragten nicht. Doch mit RSV Erkrankte stecken im Schnitt drei weitere Menschen an, während es bei der Influenza lediglich eine ist. «RSV ist aus meiner Sicht eine völlig unterschätzte Atemwegserkrankung nicht nur für Kleinkinder, sondern auch für ältere Erwachsene», bestätigt auch Professor Dr. Clemens Wendtner der «Pharmazeutischen Zeitung». RSV sei «mindestens so gefährlich wie Influenza», so der Chefarzt der Infektiologie an der München Klinik Schwabing.