Viele Jobs und privates Glück: Heidi Klums starkes Jahr 2025

2026 wieder vielfach im TV präsent

Von Klum und ihren Kids wird man sicher auch im nächsten Jahr viel hören, sehen und lesen. Bestätigt ist bereits, dass die vierfache Mutter auch bei der 22. Staffel ihrer US–Show «Project Runway» dabei sein wird. «GNTM» geht in die 21. Runde. Und nach dem «HeidiFest», das sie im September aus dem Hofbräuhaus in München mit vielen Stars präsentierte, plant ProSieben weitere Sendezeit: Im Frühjahr soll an zwei Abenden zur Primetime die neue Familien–Doku «On & Off the Catwalk – by Heidi Klum» laufen.