Viele reinigen es gar nicht: Tipps zur Sauberkeit beim Smartphone

Auch wenn viele Menschen ihr Smartphone zumindest gelegentlich reinigen, zeigt die Umfrage, dass eine konsequente Pflege für die meisten nicht selbstverständlich ist. So putzen nur fünf Prozent der Bevölkerung ihr Handy täglich. Dabei genügt ein kurzer, aber gezielter Reinigungsvorgang, um das Smartphone hygienisch sauber zu halten. Gerade im Alltag, in dem sie ständig genutzt werden, zahlt sich diese Routine langfristig aus. Davon profitieren nicht nur Sauberkeit und Gesundheit, sondern auch die Lebensdauer des Geräts.