Vielseitig und vegetarisch: Drei Rezepte von Sternekoch Paul Ivić

Paul Ivić ist einer der Pioniere der gehobenen vegetarischen Küche. Seit 2011 betreibt er in Wien das «Tian» – inzwischen seit zehn Jahren mit Michelin–Stern und das als einziger Österreicher, dem das mit rein vegetarischer Küche gelang. In seinem neuen Kochbuch «Vegetarisch» (DK Verlag) zeigt Ivić in 300 vegetarischen Rezepten, wie aufregend die Gemüseküche sein kann und wie auch aus weniger bekannten Gemüsesorten im Handumdrehen echte Wohlfühlgerichte werden können. Drei Rezepte, die perfekt für den Herbst sind, gibt es hier.