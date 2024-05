Vier Hobbits und ein Elb: «Herr der Ringe»-Reunion sorgt für Nostalgie

Auf dem offiziellen Instagram–Account von Monaghan ging alles vor drei Tagen mit einem Throwback–Foto los: Gemeinsam mit Wood, Boyd und Legolas–Darsteller Orlando Bloom (47) posiert er auf dem eindeutig vor vielen Jahren entstandenen Schnappschuss. Dabei kündigte er an, dass sie sich im Rahmen der Comic Con in Liverpool an diesem Wochenende wiedersehen werden.