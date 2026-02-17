Vier Jobs! Rumer Willis verdient ihr eigenes Geld

«Mir ist sehr bewusst, dass ich Privilegien in meinem Leben habe, die viele andere nicht haben, und ich nehme das nicht als selbstverständlich hin», erklärte sie. «Ich weiss, dass es Realitäten gibt, die ich niemals vollständig erleben werde, und das respektiere ich. Aber dieser Beitrag handelte nicht von Privilegien oder dem Vergleich von Lebensumständen, und es fühlt sich so an, als würden die Leute annehmen, ich würde das ignorieren – dabei war das gar nicht die Debatte, die ich führen wollte.» Sie sei stolz darauf, dass sie für sich selbst und für ihre Tochter sorgen könne. Ihre Familie betrachte sie nicht als Notfallplan. Willis, die ihre Tochter Louetta im Jahr 2023 mit ihrem Ex‑Partner Derek Richard Thomas bekommen hat, wollte demnach mit ihrem Beitrag auf Gemeinsamkeiten und geteilte Erfahrungen eingehen, nicht die Realität verleugnen oder Unterschiede übergehen.