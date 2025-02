«Vier Leben»: So wird der neue Berlin-«Tatort»

Auch die Verflechtungen innerhalb der Politik–Szene werden keineswegs hanebüchen korrupt oder vollkommen überzogen dargestellt – wie schon in vielen ähnlich gelagerten Filmen – sondern durchaus nachvollziehbar und realistisch. Ein ziemlich grosses Aber bleibt jedoch stehen: Zum Ende hin rutscht «Vier Leben» dann doch ab. Unrealistische und nicht erklärte Vorkommnisse läuten bereits das Finale ein, was in einem grossen Showdown zwischen dem Täter und Karow in einer Tiefgarage endet. Doch in diesen, leider entscheidenden fünf Minuten, kippt der Film in eine vollkommene Austauschbarkeit und Fantasie ab, die überhaupt nicht hätte sein müssen. Dennoch bleibt am Ende stehen: Dieser «Tatort» verdient 80 Minuten lang das Prädikat «sehr gut», bei den letzten 10 Minuten reicht es leider nur für ein «mangelhaft.»