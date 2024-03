Vier Songs in vier Tagen: Taylor Swift kündigt neues Material an

Neuer Stoff für alle Swifties: Taylor Swift (34) kündigt vier neue Songs an. Diese rein akustischen Lieder will sie an vier Tagen hintereinander in der TV–Show «Good Morning America» präsentieren. Dies kündigte die Sängerin am Montag (11. März) in einer Videobotschaft für das Frühstücksfernsehen des US–Senders ABC an. «Schaltet diese Woche täglich ein, um einen exklusiven Einblick in die akustischen Songs der Eras Tour (My Version) zu erhalten», sagte der Megastar.