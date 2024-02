Vier Zusatz-Shows! Adele gibt 2024 sogar acht Konzerte in München

«Vor ein paar Monaten erhielt ich einen Anruf wegen einer Reihe von Sommerauftritten. Ich war mit meinen Shows im Londoner Hyde Park und meiner Residency in Las Vegas sehr zufrieden, hatte also keine anderen Pläne», erklärte Adele kürzlich auf Instagram. Sie sei «zu neugierig» gewesen, um dieser Idee nicht nachzugehen. Was sie besonders lockte: «Ein einmaliges, massgeschneidertes Pop–up–Stadion, das auf eine beliebige Show zugeschnitten ist, die ich veranstalten möchte? Ohh!?» Sie könne sich «keine schönere Art und Weise vorstellen», ihren Sommer «näher an der Heimat» zu verbringen.