Vierfach-Aus bei «GNTM»: Laufsteg wird für Models zur Stolperfalle

«Ich erkenne mich nicht wieder»

Auch Magdalenas (21) Spannungslevel steigt exponenziell an, als sich Moderator Klaas Heufer–Umlauf (41) zu Heidis Styling–Team gesellt. Er hat eine dreijährige Friseurlehre abgeschlossen, «dann habe ich das nie wieder gemacht.» Klaas im Spass: «Vor fünf, sechs Jahren habe ich ein paar Nachbarskindern die Haare geschnitten. Damen–Haarschnitte konnte ich nie so richtig gut.» Vertrauensbildung sieht anders aus. Model Magdalena (21) ist geschockt, als Klaas ein Gutteil ihrer langen, dunklen Haare kappt: «Ich erkenne mich nicht mehr wieder.» Heidi findet ihren Look hingegen «sowas von nice.» Zoe und Magdalena sollen später noch für ihre Looks gelobt und ihre Tränen belohnt werden.