Vierstündiges Treffen: Ed Sheeran über Freundschaft mit Taylor Swift

Die Gerüchte um eine Verstimmung zwischen den beiden Musikern waren aufgekommen, nachdem Swift ihr Album «The Life of a Showgirl» nur wenige Wochen nach Sheerans «Play» veröffentlicht hatte. Ein angeblicher Insider aus der Musikindustrie hatte der «Daily Mail» im Oktober erzählt, der Brite sei «verärgert» gewesen über das Timing. Sheeran habe sein Album mit vier Monaten Vorlauf angekündigt, Swift ihres nur zwei Wochen vor dem Release.