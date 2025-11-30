Vierstündiges Treffen: Ed Sheeran über Freundschaft mit Taylor Swift

Er erfuhr von ihrer Verlobung wie alle anderen auch – über Instagram. Trotzdem betont Ed Sheeran (34), dass seine langjährige Freundschaft mit Taylor Swift (35) nach wie vor bestehen würde. In einem Interview mit Access Hollywood räumte der britische Sänger mit Spekulationen über einen möglichen Bruch zwischen den beiden Weltstars auf.
Vierstündiges Treffen nach angeblicher Album–Kontroverse
«Ich bin nicht unsicher, was meine Beziehung zu ihr angeht», stellte Sheeran klar. «Wir sind seit sehr, sehr vielen Jahren befreundet. Wir stehen uns extrem nah und sehen uns, wenn wir uns sehen – und wenn das passiert, knüpfen wir genau dort an, wo wir aufgehört haben.»
Die Gerüchte um eine Verstimmung zwischen den beiden Musikern waren aufgekommen, nachdem Swift ihr Album «The Life of a Showgirl» nur wenige Wochen nach Sheerans «Play» veröffentlicht hatte. Ein angeblicher Insider aus der Musikindustrie hatte der «Daily Mail» im Oktober erzählt, der Brite sei «verärgert» gewesen über das Timing. Sheeran habe sein Album mit vier Monaten Vorlauf angekündigt, Swift ihres nur zwei Wochen vor dem Release.
Doch Sheeran winkt ab. «Meine Sichtweise ist: Taylor und ich sind Kumpels», erklärte er. Eine Woche nach der Album–Veröffentlichung hätten sich die beiden getroffen und sich vier Stunden lang ausgetauscht – über ganz normale Lebensthemen, nicht über Branchenstreit. «Es geht um persönliche Dinge», so Sheeran.
Verlobungsnews via Instagram erfahren
Dass Sheeran von Swifts Verlobung mit NFL–Star Travis Kelce (36) erst über Instagram erfuhr, sorgte bereits vor einigen Monaten für Aufsehen. Bei einem Auftritt in New York von Talkmaster Andy Cohen gefragt, wie er von der freudigen Nachricht erfahren habe, antwortete Sheeran laut «Page Six» schlicht: «Instagram». Auf Cohens ungläubige Nachfrage, ob er nicht einmal vorab eine Direktnachricht bekommen habe, sagte er nur: «Nein.»
Der wahrscheinliche Grund: Sheeran schränkt seine Handy– und Social–Media–Nutzung stark ein.