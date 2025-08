Vierte «Die Verräter»-Staffel: Ist Hardy Krüger jr. erster Kandidat?

Hardy Krüger jr. bringt reichlich Schauspiel–Erfahrung mit

Als Schauspieler hat Hardy Krüger jr., Sohn von Hardy Krüger (1928–2022), die besten Voraussetzungen, den Verräter zu geben oder das falsche Spiel der anderen Teilnehmer zu durchschauen. Nach ersten Auftritten in Fernsehserien feierte er 1995 seinen Durchbruch mit der Serie «Gegen den Wind», in der er die Hauptrolle übernahm. Auch im Fernsehfilm «Stauffenberg» war er in einer grösseren Rolle zu sehen.